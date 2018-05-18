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Одесские "катакомбы": кто вкладывает деньги в целую сеть нелегальных шахт

ЦРУ 251 Читати новину українською

На Юге Украины развернулась промышленная нелегальная добыча ракушечника. Обычный известняк стал основой для целой нелегальной сети шахт.

Нелегальный лабиринт и его гномы. Кто нарезал под Одессой целый подземный город? Незаконный бизнес в промышленных масштабах? А также – кто здесь хозяин? Как оправдываются владельцы нелегальных шахт.

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Подпольный бизнес действительно "подпольный". В переносном смысле и в буквальном. Все слышали о криминальном янтарном бизнесе на Волыни, но о нелегальном известняковом почти никто.

Самое удивительное – это масштабы. Почти все здоровые мужчины из нескольких сел работают под землей. В Одесской области мы нашли целый подземный город – сотни километров подземных галерей. Это и есть настоящие современные одесские "катакомбы". Не сто лет назад, а здесь и сейчас,
– рассказал журналист-расследователь Вячеслав Касим.

Егоровка – обычное село, Украина, 40 километров до Одессы. Дорога разбита вдребезги тяжелыми грузовиками. Мирные коровы пасутся на берегу сельской лужи. Официально ракушечник здесь не добывают уже несколько десятилетий, все шахты закрыты. А над селом у дороги то тут, то там торчат отдельные трансформаторы. Профессиональное оборудование на десятки тысяч вольт-ампер.

Кабель в траве ведет в шахту. У входа – штабеля нарезанного камня. Ракушечника на несколько фур, его здесь примерно на 100 тысяч гривен. Откуда известно, что шахта нелегальная? А легальных здесь просто нет.

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Шахтер Миша – первый контакт на месте. Все здесь знают, что работают незаконно, поэтому безопасностью не занимаются. Попробуйте так просто зайти в обычную легальную шахту. Еще пару лет назад здесь была одна коротенькая галерея не более 100 метров длиной. Сегодня здесь уже километры ходов и настоящий лабиринт.

Нелегальні шахти зсередини
Нелегальные шахты изнутри

"Катакомбы" настоящего в Одессе

Над нами – поля обычных крестьян. Почти все взрослое мужское население нескольких окрестных деревень работает не на полях, а в шахтах. В поле столько не заработаешь. 5 тысяч гривен здесь деньги неплохие. У фермеров за неквалифицированную работу платят меньше. В Украине есть немало нелегальных копанок. Чем эта шахта отличается от остальных?

Шахта – это когда человек приехал на своем мотороллере, нарезал немного камней в сарайчик, и уехал. А здесь мы видим промышленные масштабы. Мартынюк: Ракушняк относительно недорогой, это не бренд все же. Касим: Именно поэтому его выгодно добывать массово – это не одна шахта, а целый массив. Давай, посмотрим другие,
– добавил Касим.

В Егоровке и Светлогорском по меньшей мере 10 нелегальных шахт. Где нелегальный бизнес, там и нелегальные инвестиции. Кто платит здесь зарплаты? Кто отдает 4 тысячи с каждого КМАЗа ежемесячно только за электроэнергию. Напрямую рабочие никогда не расскажут, кто владелец шахты.

Кто инвестирует в нелегальные шахты – смотрите в полном выпуске программы "ЦРУ".

Теги: Новости Украины Деньги Расследования Бизнес Новости Одессы ЦРУ
Источник: 24 Канал
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