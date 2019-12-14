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      Одесские пляжи после шторма покрылись пеной: удивительные фото

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      Одесские пляжи покрылись пеной / dumskaya.net

      Уникальное природное явление возникло на пляжах Одессы. После шторма городские пляжи покрылись густой белой пеной.

      Необычное явление заметили на пляже "Аркадия". Фото стихии опубликовало местное издание "Думская".

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      Несмотря на фотографии, можно подумать, что вместо пены на пляжах лежит снег.

      Что интересно, такое явление не является редким для Одессы. Однако чаще всего пена покрывает побережье летом, а не зимой.


      Одесские пляжи покрылись пеной / фото "Думской"


      Пляжи Одессы покрылись пеной / фото "Думской"

      К слову, такое необычное явление появляется за сильного ветра, нулевой температуры и разложения водорослей в море.


      Пена покрыла одесское побережье / фото "Думская"

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода Экология климат Новости Одессы
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