Одесские пляжи после шторма покрылись пеной: удивительные фото

Уникальное природное явление возникло на пляжах Одессы. После шторма городские пляжи покрылись густой белой пеной.

Необычное явление заметили на пляже "Аркадия". Фото стихии опубликовало местное издание "Думская".

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Несмотря на фотографии, можно подумать, что вместо пены на пляжах лежит снег.

Что интересно, такое явление не является редким для Одессы. Однако чаще всего пена покрывает побережье летом, а не зимой.



Одесские пляжи покрылись пеной / фото "Думской"



Пляжи Одессы покрылись пеной / фото "Думской"

К слову, такое необычное явление появляется за сильного ветра, нулевой температуры и разложения водорослей в море.



Пена покрыла одесское побережье / фото "Думская"