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Одесские рестораны угрожают сжечь, если те не освободят пляжи

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Одесские рестораны угрожают сжечь, если те не освободят пляжи
Одесские рестораны угрожают сжечь, если те не освободят пляжи / Фото из открытых источников

Листовки, с призывом к ресторанам освободить муниципальные пляжи, распространяются в Одессе. В противном случае рестораны угрожают сжечь. Очевидцы сообщают, что листовки были распространены на пляжных комплексах в районе Большого Фонтана.

Об этом сообщает группа в Facebook "Одесса без цензуры".

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"Доводим до вашего сведения, что вся территория городских пляжей является собственностью одесской общины. Даем вам время до 13.06.18, чтобы самостоятельно разобрать возведенное на пляжах и вывести оборудование. В противном случае ваше заведение будет сожжено", — сказано в листовках.


 

Теги: Новости Украины Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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