Одесские рестораны угрожают сжечь, если те не освободят пляжи

Листовки, с призывом к ресторанам освободить муниципальные пляжи, распространяются в Одессе. В противном случае рестораны угрожают сжечь. Очевидцы сообщают, что листовки были распространены на пляжных комплексах в районе Большого Фонтана.

Об этом сообщает группа в Facebook "Одесса без цензуры".

Читайте также: В Киеве ночью сожгли авто помощника Мосийчука: нардеп показал фото

"Доводим до вашего сведения, что вся территория городских пляжей является собственностью одесской общины. Даем вам время до 13.06.18, чтобы самостоятельно разобрать возведенное на пляжах и вывести оборудование. В противном случае ваше заведение будет сожжено", — сказано в листовках.



