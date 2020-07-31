С пляжей Одессы вывезли сотни тонн водорослей. Они в течение месяца лежали на одесских пляжах и цвели. Именно из-за цветения водоросли начали выделять в море токсичные вещества.

Опасные водоросли мешали отдыхающим купаться и представляли угрозу для здоровья людей. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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После очистки берега от водорослей коммунальщики начали рыхлить песок и собирать мусор, оставленный отдыхающими. Теперь такие работы будут проводиться регулярно с 5:00 до 8:00.

С помощью трактора будет происходить разрыхление на территории пляжа Лузановка, на всех других пляжах, где нет возможности подъезда трактора или специальной техники, проводится рыхление с помощью ручной техники,

– пояснил представитель КП "Побережье Одессы" Илья Биляк.

Морские растения решили утилизировать естественным способом, то есть способом гниения, как компост, и в дальнейшем ими будут удобрять почву.

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Для того, чтобы вывезти 200 тонн водорослей понадобилось 16 грузовиков МАЗ. Сейчас вода на одесских пляжах чистая.