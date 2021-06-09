Этот инцидент произошел на углу улиц Среднефонтанская и Семинарская 8 июня. Об этом журналистам рассказал адвокат потерпевших Сергей Пушкаренко.

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Внедорожник Range Rover направлялся от железнодорожного вокзала. На повороте он сбил ребенка, который в этот момент шел по зебре.

Девочка получила много ушибов мягких тканей. 9 июня ей предстоит провести обследование, в частности МРТ.

По словам адвоката, водитель совершил сразу три нарушения правил дорожного движения

  • в этом месте знак "Поворот налево запрещен";
  • девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, поэтому водитель должен был ее пропустить;
  • и, наконец, сам наезд на пешехода.

Однако Пушкаренко отметил, что правоохранители даже не изъяли у злоумышленника права. Это также может быть нарушением.

Сам вероятный виновник ДТП даже не признал сам факт наезда на ребенка. Также отрицал то, что событие попало в официальный реестр событий патрульной полиции.

Перекресток, где случилась авария / Карта google

Что известно о водителе

  • По данным журналистов, нарушителем может быть известный одесский бизнесмен.
  • В частности, владелец ресторана и отеля "Одесский дворик" Геннадий Коган.
  • В телефонном разговоре он подтвердил СМИ, что был участником ДТП.
  • Однако мужчина отказался его комментировать.