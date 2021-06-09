Этот инцидент произошел на углу улиц Среднефонтанская и Семинарская 8 июня. Об этом журналистам рассказал адвокат потерпевших Сергей Пушкаренко.
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Внедорожник Range Rover направлялся от железнодорожного вокзала. На повороте он сбил ребенка, который в этот момент шел по зебре.
Девочка получила много ушибов мягких тканей. 9 июня ей предстоит провести обследование, в частности МРТ.
По словам адвоката, водитель совершил сразу три нарушения правил дорожного движения
- в этом месте знак "Поворот налево запрещен";
- девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, поэтому водитель должен был ее пропустить;
- и, наконец, сам наезд на пешехода.
Однако Пушкаренко отметил, что правоохранители даже не изъяли у злоумышленника права. Это также может быть нарушением.
Сам вероятный виновник ДТП даже не признал сам факт наезда на ребенка. Также отрицал то, что событие попало в официальный реестр событий патрульной полиции.
Перекресток, где случилась авария / Карта google
Что известно о водителе
- По данным журналистов, нарушителем может быть известный одесский бизнесмен.
- В частности, владелец ресторана и отеля "Одесский дворик" Геннадий Коган.
- В телефонном разговоре он подтвердил СМИ, что был участником ДТП.
- Однако мужчина отказался его комментировать.