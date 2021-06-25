А для тех, кто не понимает русский, депутат нашла решение. Она предложила пригласить переводчика.

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Депутат от "Европейской солидарности" Ярослава Витко написала в своем фейсбуке о том, что готовит обращение к уполномоченному по защите государственного языка.

"Советуем уважаемой коллеге в следующий раз баллотироваться в органы местного самоуправления ПМР или других квазиреспублик – там на украинском необязательно выступать", – добавила нардеп.

Позиция Исаченко

У депутата было только одно объяснение своей позиции.

Я предпочитаю говорить на том языке, на котором мне удобно,

– сказала депутат.

Важно! Согласно законодательству Украины, депутаты местных советов и должностные лица органов местного самоуправления обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.

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