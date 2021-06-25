Депутат от "Партии Шария" отказывается говорить на украинском: видео скандала

Депутат Одесского райсовета от "Партии Шария" Нина Исаченко отказалась говорить на украинском в сессионном зале. Даже после настойчивых просьб коллег депутат не изменила мнение.

А для тех, кто не понимает русский, депутат нашла решение. Она предложила пригласить переводчика.

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Депутат от "Европейской солидарности" Ярослава Витко написала в своем фейсбуке о том, что готовит обращение к уполномоченному по защите государственного языка.

"Советуем уважаемой коллеге в следующий раз баллотироваться в органы местного самоуправления ПМР или других квазиреспублик – там на украинском необязательно выступать", – добавила нардеп.

Позиция Исаченко

У депутата было только одно объяснение своей позиции.

Я предпочитаю говорить на том языке, на котором мне удобно,

– сказала депутат.

Языковой скандал: громкие новости

В июне студентка из Харькова резко возмутилась из-за того, что обязана писать курсовую работу на украинском языке. Она назвала его "е*учим", из-за чего возник скандал.

Тележурналист Вячеслав Соломка зимой также высмеял украинский язык. Он на видео сравнил его с русским, что возмутило военных.

Также скандал разгорелся вокруг 15-летней блогерши, которая заявила, что ей "вср*лся украинский язык".

Согласно законодательству Украины, депутаты местных советов и должностные лица органов местного самоуправления обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.