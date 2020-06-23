Следователи ГБР проводят обыски в Одесском горсовете и в домах некоторых ее чиновников. Все из-за дела с закупкой бесплатных онлайн-учебников, на которые чиновники потратили более 13 миллионов гривен.

Річ у тім, що у 2018 році посадові особі Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на підставі недостовірних даних оголосили та провели тендер на закупівлю онлайн-підручників. Про це інформує пресслужба ДБР.

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За результатами цього тендеру з приватним підприємством уклали договір та провели оплату послуг з доступу до підручників на суму в 13 000 900 гривень.

Насправді ж ці підручники перебували у вільному доступі на сайті Міністерства освіти і науки України.

Деталі злочинної схеми

Слідство встановило, що посадовці залучали до участі у проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників.

Ті забезпечували завищення вартості послуг, а в подальшому – бюджетні кошти привласнювали.

Робили це шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання із подальшим переведенням їх у готівку та розподілом між усіма учасниками схеми,

– уточнюють в ДБР.

Відтак, зловмисникам "світить" позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загалом у ДБР були заплановані 16 санкціонованих судом обшуків за місцем роботи й мешкання тих, хто може бути причетним до закупівлі підручників.

Зверніть увагу! Згодом повідомлення про обшуки з сайту та соцмереж відомства видалили.