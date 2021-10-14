Одесский художественный музей получил статус национального: Зеленский подписал указ

Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального. Документ опубликовали на сайте главы государства 14 октября.

Также президент поручил проработать вопрос присвоения музею имени его умершего руководителя Александра Ройтбурда. Ему 14 октября должно было исполниться 60 лет.

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Согласно указу, статус музея присвоили, учитывая общегосударственное и международное признание результатов его деятельности как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения.

В то же время Кабинету Министров поручено проработать вопрос о проведении ремонтно-реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором расположен музей.

В музее отреагировали на присвоение статуса. Там выразили всем благодарность за поддержку.

Минкульт в июле отказал в предоставлении статуса национального Одесскому художественному музею.

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