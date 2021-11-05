Тендер состоится 10 ноября, а доставить Mercedes до автопредприятия Одесского облсовета должны до конца 2021 года. Об этом сообщили 5 ноября.

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Комфорт и дополнительные функции

Согласно условиям договора фирма-победитель аукциона доставит автопредприятию "Централизованная закупочная организация Одесского областного совета" черный минивэн. Местные власти приобретут микроавтобус Mercedes-V класса на 7 пассажирских мест. Полная стоимость 3 миллиона 346 тысяч 833 гривны.



Одесский облсовет приобретет элитное служебное авто / Скриншот Prozorro

Заказчик указал, что минивэн должен иметь восьмиуровневую коробку передач, дизельный двигатель. К тому же должны быть дополнительные функции, такие как: