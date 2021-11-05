Одесский облсовет покупает служебное авто за 3 миллиона
Источник:Prozorro
Областной совет Одессы покупает черный минивэн марки Mercedes V-класса для служебного использования. Стоимость такой машины составляет 3 миллиона 346 тысяч гривен.
Тендер состоится 10 ноября, а доставить Mercedes до автопредприятия Одесского облсовета должны до конца 2021 года. Об этом сообщили 5 ноября.
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Комфорт и дополнительные функции
Согласно условиям договора фирма-победитель аукциона доставит автопредприятию "Централизованная закупочная организация Одесского областного совета" черный минивэн. Местные власти приобретут микроавтобус Mercedes-V класса на 7 пассажирских мест. Полная стоимость 3 миллиона 346 тысяч 833 гривны.
Одесский облсовет приобретет элитное служебное авто / Скриншот Prozorro
Заказчик указал, что минивэн должен иметь восьмиуровневую коробку передач, дизельный двигатель. К тому же должны быть дополнительные функции, такие как:
- бортовой компьютер;
- система контроля усталости водителя;
- активная система помощи при парковке с камерами на 360°;
- автоматический климат контроль THERMOTRONIC.