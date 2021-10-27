Одесский судья, обязавший воров читать книги, объяснил свое решение

Суд Малиновского района Одессы приговорил двух парней, совершивших кражу, к чтению книг. В этом приговоре нет ничего удивительного.

Ведь по обстоятельствам дела сумма ущерба была нанесена небольшая. Об этом судья Александр Гарский рассказал в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале.

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По его словам, реального ущерба не нанесли, поскольку парней поймали фактически "на горячем". Один из них вернулся на место происшествия за документами.

Я решил назначить им такое... Для меня это не странное наказание. Я решил, что оно будет нормальное,

– сказал Гарский.

Он пояснил, что когда начал исследовать подробнее личности воров, то выяснил, что парни просто попали в сложные жизненные ситуации.

У воров были сложные жизненные обстоятельства

"Во время совещательной комнаты, когда я их заслушал, понял, что с этими ребятами надо как-то иначе поступить – не так, как обычно", – сказал судья.

Он отметил, что никому не удивительно, когда людей сажают в тюрьмы. В то же время когда он присудил читать книги, то все сразу начали спрашивать, почему он это сделал.

Полный выпуск "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

О каком приговоре говорится