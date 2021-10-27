Одесский судья, обязавший воров читать книги, объяснил свое решение
Источник:24 канал
Суд Малиновского района Одессы приговорил двух парней, совершивших кражу, к чтению книг. В этом приговоре нет ничего удивительного.
Ведь по обстоятельствам дела сумма ущерба была нанесена небольшая. Об этом судья Александр Гарский рассказал в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале.
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По его словам, реального ущерба не нанесли, поскольку парней поймали фактически "на горячем". Один из них вернулся на место происшествия за документами.
Я решил назначить им такое... Для меня это не странное наказание. Я решил, что оно будет нормальное,
– сказал Гарский.
Он пояснил, что когда начал исследовать подробнее личности воров, то выяснил, что парни просто попали в сложные жизненные ситуации.
У воров были сложные жизненные обстоятельства
"Во время совещательной комнаты, когда я их заслушал, понял, что с этими ребятами надо как-то иначе поступить – не так, как обычно", – сказал судья.
Он отметил, что никому не удивительно, когда людей сажают в тюрьмы. В то же время когда он присудил читать книги, то все сразу начали спрашивать, почему он это сделал.
Полный выпуск "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
О каком приговоре говорится
- В Одессе "поэтично" осудили двух воров. Суд постановил им читать произведения Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.
- Двое парней 19 и 23 лет пытались похитить магнитолы из машин на штрафстоянке. На месте преступления оставили улики – рюкзак со своими документами.
- Они бросили все вещи, потому что их увидел охранник штрафплощадки. Когда решили вернуться за документами, парней поймали полицейские.
- Судья исследовал биографии воришек и заверил, что они не являются общественно опасными. Кроме того, суд узнал, что воры магнитол никогда не читали книг. Поэтому Фемида решила, что чтение положительно повлияет на обоих воришек.
- В то же время суд приговорил воров к 3 годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.