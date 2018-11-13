Одесский "Черноморец" оштрафован закрытыми трибунами за фанатские беспорядки

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины оштрафовал одесский "Черноморец" за беспорядки их фанатов во время матчей чемпионата и Кубка Украины.

Речь идет о матче с львовскими "Карпатами" в чемпионате, когда одесситы уступили 0:5. А также кубковом матче против полтавской "Ворсклы".

Читайте также: На стадионе "Черноморец" во время матча Кубка Украины прогремел взрыв: видео

КДК решило наказать одесский клуб "за использование и за метание в игровую зону пиротехнических средств, за действия болельщиков, которые привели к приостановке матчей", говорится в сообщении на сайте "Черноморца". Клуб оштрафован на 50 тысяч гривен, а также вынужден провести следующий домашний матч чемпионата УПЛ (25 ноября против "Арсенал-Киев) с частично закрытыми секторами стадиона "Черноморец" (секторы №№ 6 и 20).

Стоит напомнить, что "Черноморец" провел матч против луганской "Зари" без зрителей. На такой шаг руководство клуба пошло из-за подозрения в том, что болельщики могли сорвать проведение матча.