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      Одесский "Черноморец" оштрафован закрытыми трибунами за фанатские беспорядки

      13 Читати новину українською
      Стадион "Черноморец" в Одессе
      Стадион "Черноморец" в Одессе / ФК "Черноморец"

      Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины оштрафовал одесский "Черноморец" за беспорядки их фанатов во время матчей чемпионата и Кубка Украины.

      Речь идет о матче с львовскими "Карпатами" в чемпионате, когда одесситы уступили 0:5. А также кубковом матче против полтавской "Ворсклы".

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      КДК решило наказать одесский клуб "за использование и за метание в игровую зону пиротехнических средств, за действия болельщиков, которые привели к приостановке матчей", говорится в сообщении на сайте "Черноморца". Клуб оштрафован на 50 тысяч гривен, а также вынужден провести следующий домашний матч чемпионата УПЛ (25 ноября против "Арсенал-Киев) с частично закрытыми секторами стадиона "Черноморец" (секторы №№ 6 и 20).

      Стоит напомнить, что "Черноморец" провел матч против луганской "Зари" без зрителей. На такой шаг руководство клуба пошло из-за подозрения в том, что болельщики могли сорвать проведение матча.

      Теги: Спорт Футбол ФК Черноморец ФК Арсенал-Киев УПЛ
      Источник: 24 Канал
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