Одесский городской совет заплатит компенсацию за пожар в лагере "Виктория"

Одесский городской совет должен заплатить почти 4 миллиона гривен за пожар в детском лагере "Виктория".

Такое решение накануне принял суд, удовлетворив просьбу адвокатов главного обвиняемого – директора лагеря Петроса Саркисяна.

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По мнению адвокатов, все логично – имущество лагеря принадлежит мэрии, поэтому и ответственность за трагедию должен нести Одесский городской совет. Так же, как и возмещать моральный ущерб семьям 37 детей, находившихся в лагере в момент пожара. 35 семей требуют по 100 тысяч гривен компенсации, еще две – по двести тысяч гривен.

Напомним, пожар в лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул в ночь на 16 сентября. Из лагеря были эвакуированы 42 ребенка, однако двое детей погибли, еще трое детей госпитализированы (они выпрыгнули из окна горящего здания). Кроме того, один ребенок разыскивается. Пропавшую из лагеря девочку зовут Снежана Арпентий.