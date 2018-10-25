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      Одесский губернатор Степанов собирается снова купить дом в селе

      82 Читати новину українською
      Максим Степанов
      Максим Степанов / unian.ua

      Максим Степанов уже во второй раз планирует купить дом в маленьком селе на Одесщине.

      Как рассказал сам губернатор в интервью изданию "КП в Украине", жить в доме он не станет, а подарит сироте. Регистрация по "месту жительства" позволит наполнить бюджет этого и окрестных сел.

      "Сейчас я официально зарегистрирован в Окнянском районе. Купил там дом, который потом подарил сироте. В селе не хватало денег на школу, а мне нужно было заплатить большие единовременные налоги. Местной школе – 113 лет, туалет там на улице! Нет нормального спортзала. Причем, прекрасный коллектив учителей, но условия просто отсутствуют ... Так вот там, в селе Створив, есть девочка-сирота, которая хотела остаться там жить, но негде. Я купил небольшой дом, подарил этой девочке, но остался там зарегистрированным, платил налоги. Но сейчас уже нашел село в другом районе, собираюсь переезжать. Буду мигрировать", – сообщил Максим Степанов.

      Будущая недвижимость одесского губернатора находится в селе Степановка Раздельнянского района. Главная дорога в этой местности много лет требует ремонта. Именно на нее, по замыслу Степанова, пойдут на этот раз его налоги.

      "Действуем по уже отлаженному алгоритму: покупается дом, дарится ребенку. Я плачу налоги", – подчеркнул глава Одесской ОГА.

      Напомним, в 2017 году одесский губернатор Максим Степанов приобрел дом в селе Створив и подарил его местной жительнице, девушке-сироте Виктории. Благодаря приобретению недвижимости, он зарегистрировался в этом населенном пункте и заплатил налоги в местный бюджет, чтобы помочь строительству местной школы.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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