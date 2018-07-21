Одесский кинофестиваль 2018: стали известны имена первых победителей

Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI выбрало победителей Национального конкурса Одесского кинофестиваля 2018.

Об этом говорится на официальной странице Одесского международного кинофестиваля в Facebook.

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Так, лучшим полнометражным фильмом стала "Дельта" Александра Течинского. Лучшей короткометражной картиной стала "Магнитная буря" Игоря Гансько.

Александр Течинский

Победители получили дипломы от членов жюри FIPRESCI – Сергея Васильева-младшего, Роберта Гортона, Саньина Пейковича,

– говорится в сообщении.

Отметим, в документальном фильме "Дельта" Александра Течинского показаны жители села Вилково Одесской области и их быт.

Трейлер фильма "Дельта": смотрите онлайн

Напомним, несмотря на то, что Одесский кинофестиваль – это праздник, там постоянно упоминают о пленниках Кремля. На кинофестивале перед каждым фильмом демонстрируют изображение пленника Олега Сенцова и количество дней его голодовки.