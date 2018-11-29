Одесский лагерь "Виктория", в котором во время пожара погибли дети, передали военным

Одесская власть передала лагерь "Виктория", где в пожаре погибли трое детей, под размещение военнослужащих.

Об этом пишет УНИАН.

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Исполнительный комитет Одесского городского совета принял соответствующее решение во время заседания 29 ноября. Одной из причин передачи лагеря под нужды военных стало введение в регионе военного положения.



Где введено военное положение: карта

Отметим, что комплекс расположен в курортной зоне Одессы на Даче Ковалевского.

Что случилось в лагере "Виктория"? В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар. В результате 3 ребенка погибли и еще 3 попали в больницу. 18 сентября суд взял под стражу директора лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.



Прокуратура Одесской области заявила: в связи с тем, что корпус детского лагеря "Виктория" почти полностью уничтожен огнем, подтвердить или опровергнуть отдельную версию причины пожара невозможно. Поэтому у следствия остаются четыре вероятных версии возникновения пожара.



За год приговор вынесли только воспитательнице лагеря Натальи Цокур (Янчик), которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала, и ей дали три года условно. А вот директор комплекса Петрос Саркисян, по распоряжению которого в домах выключили пожарную сигнализацию, свою вину отрицает и даже объявлял голодовку. Если причину возгорания так и не установят – Саркисян за решетку не сядет.