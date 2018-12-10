Одесский медуниверситет никто не захватывал: в полиции разъяснили ситуацию

В полиции заверили, что заявление Министерства здравоохранения Украины, которое заявило о захвате Одесского национального медицинского университета, не соответствует действительности. На самом деле в учреждение высшего образования наведывалась исполнительная служба.

Об этом "Украинской правде" рассказал глава полиции Одессы Дмитрий Головин.

24 канал сообщал, что в Минздраве 11 декабря заявили, что утром неизвестные лица силой захватили здание Одесского медуниверситета и не впускали работников на рабочие места.

"Есть решение суда и открытое исполнительное производство", – заявил Головин.

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При этом в полиции не уточнили, чего именно касалось решение суда и производство, из-за которого в учреждение высшего образования пришла исполнительная служба.

Советник руководителя одесской полиции Руслан Форостяк в Facebook написал, что уже длительное время продолжается упорная борьба "за влияние и контроль над этим учреждением".

Сегодня пришли живые и настоящие судебные исполнители Минюста с реальным исполнительным письмом настоящего суда, что именем Украины принял исполнительное производство, которое обязательно к исполнению кому-либо, пока не будет отменено законным способом,

– отметил Форостяк.

"О каких "неизвестных" идет речь – непонятно. Поэтому функция полиции, в соответствии с законом О Нацполиции Украины, в этом конфликте – исключительно охрана публичного порядка, недопущение любых противостояний", – добавил советник руководителя одесской полиции.