Одесский международный кинофестиваль: стало ли на нем больше украинских лент

Ренессанс в украинском кинематографе – об этом часто повторяют на Одесском международном кинофестивале. В этом году он в Южной Пальмире проходит уже в девятый раз.

Приятной особенностью кинофестиваля является то, что в каждой программе представлена как минимум одна украинская кинолента.

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Например, на открытии показывали совместный фильм Украины, Франции и Исландии "Женщина на войне". Лента об исландке, которая ведет борьбу с глобальной индустриализацией. Потому что это может помешать ее мечтам – удочерить девочку из украинской Дружковки, в которой родители погибли в войне на Донбассе.

Трейлер фильма "Женщина на войне"

Есть, с чего посмеяться. На кинофестивале представлена комедия "Герой моего времени". По словам режиссера, в фильме отражены те проблемы, с которыми она сталкивается сама.

Идея создания фильма пришла очень просто. Соседи оставляли мусор в подъезде. И я поняла, что с этим невозможно бороться. Про это надо снять кино,

– рассказала режиссер Тоня Ноябрева.

Фильм о том, как украинцы приезжают в столицу и пытаются добиться успеха в Киеве.

Все ожидают фильм "Донбасс", который получил награду в Каннах за лучшую режиссуру. А также фильм "Вулкан" о переводчика ОБСЕ, который оказывается в Южной Украине.

В этом году в Одессе покажут 39 украинских фильмов.