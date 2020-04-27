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      Одесский митрополит УПЦ (МП) Агафангел молился в поле о дожде: видео

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      Агафангел во время молитвы о дожде
      Агафангел во время молитвы о дожде / Одесская епархия УПЦ (МП)

      Засуха в Одесской области привела к тому, что местные аграрии решили вымолить дождь. И пригласили для этого аж митрополита Одесского и Измаильского Агафангела из УПЦ (МП).

      Агафангел откликнулся на просьбу одесских фермеров и совершил "молебное пение о дожде и вместе с духовенством попросил у Господа милости и благословения для всей нашей земли", говорится в сообщении Одесской епархии УПЦ (МП).

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      Отметим, что этот обряд Агафангел совершил на землях Академии аграрных наук Украины и исследовательского хозяйства "Покровское" в воскресенье, 26 апреля.

      "В последние месяцы погодные условия не способствуют развитию сельского хозяйства, и архипастырь с молитвой о скорейшем и спасительном дожде призвал всех людей объединиться в молитвенном подвиге и просить у Господа милости для прекращения этой страшной засухи. Люди, работающие на этих полях, отмечают, что такой засушливой погоды они никогда не видели и просят всех собраться в общий молитвенный строй в это непростое время для продолжения нормальной хлебозаготовки для населения", – говорится в сообщении.

      Смотрите видео молебна о дожде в Одесской области

      Кроме того, теперь во всех храмах Одесской епархии УПЦ (МП) ежедневно будут проводить молебны о ниспослании дождя.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Религия УПЦ МП Новости Одессы
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