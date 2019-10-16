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      Одесский морской порт временно получил нового руководителя: им стал сын экс-нардепа от компартии

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      Одесский морской порт временно будет возглавлять Алексей Мясковский
      Одесский морской порт временно будет возглавлять Алексей Мясковский / #FINDWAY

      Алексей Мясковский назначен временным исполняющим обязанности директора Одесского морского торгового порта.

      Как во время брифинга рассказал украинский премьер Алексей Гончарук, соответствующее решение Кабинет министров принял 16 октября.

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      По словам Гончарука, правительство временно возложило исполнение обязанностей директора Одесского порта на Мясковского и вскоре будет объявлен конкурс.

      Кроме того, Кабмин на заседании 16 октября планировал рассмотреть вопрос об увольнении всего руководства Государственной службы морского и речного транспорта, но его перенесли на следующее заседание.

      Что известно об Алексее Мясковском

      Он родился 12 февраля 1976 года в Одессе. Закончил Одесский национальный морской университет и Одесскую национальную юридическую академию. С 2012 года Мясковский имеет статус адвоката.

      В Одесском порту он начал работать в 1998 году, когда возглавил коммерческий отдел и отдел переговоров. Проработал на этой должности до 2002 года. В 2002-м и до 2005-го Мясовский был руководителем (менеджером) департамента экспорта компании "ЧБК-Экспресс".

      В 2005 году Мясовский снова вернулся работать в Одесский порт. С тех пор он работал на должностях начальника службы юридической и договорной работы, исполняющего обязанности заместителя начальника порта по инвестиционной деятельности, начальника службы договорной и тендерной работы. Последнее его место работы – начальник юридической службы Одесского морского порта.

      Интересно, что Мясковьский – сын народного депутата Украины, члена КПУ Михаила Мясковского, который трагически погиб в 1996 году на трассе Одесса – Киев. Вместе с ним погиб другой нардеп – одессит Сергей Драгомарецкий. Мясковский и Драгомарецкий возглавляли условно либеральное крыло в КПУ, имели все шансы стать лидерами партии вместо Петра Симоненко и кардинально ее изменить, пишет "Думская".

      Что предшествовало назначению Мясковского

      Ранее Одесский филиал госпредприятия "Администрация морских портов Украины" возглавлял Игорь Ткачук. Приказ о его увольнении 8 октября подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Основание для увольнения – статья Кодекса законов о труде относительно прекращения полномочий должностных лиц, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

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      Также Криклий отметил, что началось обновление менеджмента в украинских портах и оно продлится до полной перезагрузки. До этого в Мининфраструктуры анонсировали увольнение руководителей трех портов (кроме Одесского, еще Черноморского и Белгород-Днестровского). Кроме того, 2 октября Криклий подписал приказ об увольнении руководителя Николаевского морского порта.

      Эти руководители не сумели проявить себя эффективными менеджерами, несмотря на достаточно высокую заработную плату. Финансовое состояние предприятий ухудшилось, подтверждением чего являются проекты финансовых планов на 2020 год, которые подали эти руководители. Так, было проанализировано состояние деятельности портов, финансово-экономические показатели, доходная часть, соотношение прибыли и затрат, и на основе проведенной оценки было принято решение об их увольнении,
      – объяснял заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

      По его словам, в ближайшее время будет объявлено проведение "прозрачных, публичных конкурсов на должности руководителей морских портов, которые сейчас находятся в статусе исполняющих обязанности. Также на основе показателей эффективности будет дана оценка деятельности руководителям портов, с которыми уже подписаны контракты.

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      Какие еще решения принял Кабмин на заседании 16 октября

      – объявил конкурс на занятие должности государственного секретаря Министерства охраны здоровья,

      – продлил до 17 октября сроки конкурсов на глав Госэкспортконтроля, Госгеокадастра, Гослесагентства и до 22 октября – Укринфрапроекта.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Одесский порт Алексей Гончарук Водный транспорт Министерство инфраструктуры КПУ Новости Одессы Кабинет Министров Украины
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