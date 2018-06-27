Одесский "Оппозиционный блок" начал войну против губернатора

Выразить свое недовольство решениями губернатора одесский оппоблок решил митингом, организованным под стенами АП.

В частности, оппонентов главы ОГА возмутило то, что 25 июня Максим Степанов вмешался в конфликт в Белгород-Днестровском, не позволив Оппоблоку расшатать ситуацию в городе. Избранный мэр Алла Гинак осталась на своей должности, несмотря на давление со стороны депутатов этой политической силы, передает "Обозреватель".

Также, в марте этого года, согласно действующему законодательству, Максим Степанов назначил на должность директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Оппоблок провел публичную дискредитирует компанию всемирно известного художника, но несмотря на демарш депутатов, губернатор подписал приказ о его назначении. Кроме этого, Кадровые решения главы Одесской областной государственной администрации спровоцировали недовольство депутатов областного совета от Оппоблока, желающих перед выборами усилить политическое влияние в регионе.

Политические эксперты называют митинг против одесского губернатора Максима Степанова началом предвыборной кампании "Оппозиционного блока". В Одесской области сегодняшний митинг под стенами Администрации Президента уже окрестили "местью за назначение Александра Ройтбурда, а также визит в Белгород-Днестровский". В планы "Оппозиционного блока", видимо, не входило, чтобы Максим Степанов хранил свою позицию непоколебимой по многим вопросам.

О манипуляторном характере митинга так же свидетельствует тот факт, что участники митинга, с которыми общались наши журналисты, представлялись несуществующими именами.

Наши журналисты опросили людей под стенами АП, но, как оказалось, фамилии и имена участников митинга "учителей региона" оказались вымышленными. В учебных заведениях, где якобы они работают, сообщили, что такие у них не значатся. Также в распоряжение нашей редакции попал график "проведения мероприятия". Согласно с ним, контактным лицом выступил некий Сергей. В сообщении сказано, что сюжет в СМИ должен выйти в этот же день, а журналисты обязаны утвердить текст и видео с "заказчиками". В свою очередь, "Сергей предоставит трех спикеров, которые внятно расскажут почему приехали в Киев и чем занимается одесский губернатор".

Напомним, Президент Петр Порошенко представил Максима Степанова в качестве нового председателя Одесской областной государственной администрации в январе 2017 года.