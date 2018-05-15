Одесского моряка могут приговорить к смертной казни в Иране: украинцы просят Порошенко вмешаться

Украинского моряка Андрея Новичкова, который находится в иранской тюрьме, могут приговорить к смертной казни по обвинению в убийстве. Украинцы обратились к Президенту Петру Порошенко с электронной петицией, в которой попросили вмешаться в эту ситуацию.

Об этом говорится на официальном интернет-представительстве Президента Украины для подачи электронных петиций.

Читайте также: В России заявили о задержании рыбаков в Азовском море

Такая петиция была опубликована 10 мая. Отмечается, что помощника капитана иранского судна Arezoo Новичкова обвиняют в убийстве безосновательно. Уже больше года моряк находится в тюрьме Ирана. Если заключенного все же признают виновным, ему грозит смертная казнь.

17 января 2017 года в 08:37 на судне Arezoo, под флагом Ирана, порт приписки Qeshm произошел инцидент. Младший рядовой матрос Mohammad Bahranpoor, по национальности иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого события стал Андрей Александрович Новичков. Единственный христианин, гражданин Украины на борту судна. Он сразу же, как того требует морской кодекс, поднял тревогу и организовал спасательные работы,

– говорится в сообщении петиции.

Согласно информации сообщения, тело матроса так и не было найдено. Когда же судно прибыло в Иран, Андрея Новичкова сняли с борта и увезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. Также в петиции отметили то, что дело ведется на персидском языке, который Новичков не понимает. Также авторы петиции отметили, что в иранской прессе появлялись ложные материалы о моряке.

Порошенко просят вмешаться, а именно создать межгосударственную комиссию, которая сможет рассмотреть детали дела и легитимность процесса.