Возгорание произошло 14 мая в урологическом отделении одесской больницы №10. Десятки людей эвакуировали.

О пожаре спасателям сообщили ориентировочно в 17:20. Еще до приезда работников ГСЧС медицинский персонал эвакуировал больных.

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Детали пожара

Спасатели, которые приехали на пожар, зафиксировали, что огонь вспыхнул в процедурном кабинете на 1 этаже трехэтажного здания в стационарном урологическом отделении Городской клинической больницы №10.

Медики эвакуировали 36 человек, в том числе 24 пациента. Из них 6 – лежачие больные.

Ориентировочно в 17: 39 работники ГСЧС локализовали пожар, а через несколько минут – потушили. Тушили пожар 25 работников ГСЧС и 6 единиц пожарной техники.

К счастью, люди не пострадали. Причину пожара сейчас устанавливают.

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