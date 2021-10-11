В одесской гостинице нашли труп мужчины

По данным СМИ, в одесской гостинице "Звезда" мужчине стало плохо и он потерял сознание. Когда полиция прибыла ни место, тот был уже мертв. Вероятной причиной называют отрыв тромба.

Мужчина потерял сознание в одном из номеров отеля. Он расположен на Успенской. Тело обнаружили 11 октября. В полиции еще не прокомментировали информацию.

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Выпивал накануне

В отеле "Звезда" на Успенской в одном из номеров мужчине стало плохо и он потерял сознание. Когда полицейские прибыли на место, 39-летний мужчина был уже мертв.

Вероятной причиной трагедии медики называют отрыв тромба. В СМИ говорят, что полицейские осмотрели труп мужчины. Он накануне употреблял спиртное.

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