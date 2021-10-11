В одесской гостинице нашли труп мужчины
11 октября 2021 , 11:28Читати новину українською
Источник:УСІ
По данным СМИ, в одесской гостинице "Звезда" мужчине стало плохо и он потерял сознание. Когда полиция прибыла ни место, тот был уже мертв. Вероятной причиной называют отрыв тромба.
Мужчина потерял сознание в одном из номеров отеля. Он расположен на Успенской. Тело обнаружили 11 октября. В полиции еще не прокомментировали информацию.
К теме В Мелитополе нашли труп женщины, который уже разложился – фото
Выпивал накануне
В отеле "Звезда" на Успенской в одном из номеров мужчине стало плохо и он потерял сознание. Когда полицейские прибыли на место, 39-летний мужчина был уже мертв.
Вероятной причиной трагедии медики называют отрыв тромба. В СМИ говорят, что полицейские осмотрели труп мужчины. Он накануне употреблял спиртное.
В Киеве нашли труп в ковре
- 15 июня на улице Шулявской, 15 нашли труп, который завернули в ковер и сбросили в мусоропровод.
- Тело пролежало в подвале не менее 5 суток.
- Свидетели происшествия отмечают, что запах, который доносился на улицу и в подъезд, был настолько невыносим, что следователи не могли зайти внутрь, чтобы осмотреть тело.