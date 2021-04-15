В Одесском городском совете подтвердили вспышку коронавируса. Поэтому в помещениях административного здания проводят дезинфекцию.

Соответствующее решение утвердили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Убирать в горсовете будут два дня – 15 и 16 апреля.

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Еще известно о ситуации в мэрии

Будут дезинфицировать все служебные помещения в здании Старой биржи на Думской площади.

Сейчас в здание пускают только мэра Геннадия Труханова, его заместителей и дежурных сотрудников.



В Одесской мэрии проводят дезинфекцию / Фото "Думская"

С 15 апреля начнут тестировать всех работников Одесского городского совета.

На заседании исполкома смогут присутствовать только члены органа.



Дезинфекция в Одесском горсовете / Фото "Думская"

Как это повлияет на работу горсовета

В течение следующей недели, с 19 по 25 апреля, в мэрии отменят все рабочие встречи и совещания вице-мэров.

Это делают, чтобы ограничить физическое взаимодействие работников друг с другом.

Несмотря на резкое увеличение заболевших в мэрии, переносить плановое заседание 28 апреля не будут.

Участники должны соблюдать масочный режим и перед встречей проведут температурный скрининг.

Обратите внимание! В Одессе не уменьшается количество больных. За минувшие сутки в области зарегистрировали 881 случай COVID-19.