В мэрии Одессы вспышка COVID-19: помещение дезинфицируют в специальных костюмах – фото
В Одесском городском совете подтвердили вспышку коронавируса. Поэтому в помещениях административного здания проводят дезинфекцию.
Источник:"Думская"
Соответствующее решение утвердили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Убирать в горсовете будут два дня – 15 и 16 апреля.
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Еще известно о ситуации в мэрии
- Будут дезинфицировать все служебные помещения в здании Старой биржи на Думской площади.
- Сейчас в здание пускают только мэра Геннадия Труханова, его заместителей и дежурных сотрудников.
В Одесской мэрии проводят дезинфекцию / Фото "Думская"
- С 15 апреля начнут тестировать всех работников Одесского городского совета.
- На заседании исполкома смогут присутствовать только члены органа.
Дезинфекция в Одесском горсовете / Фото "Думская"
Как это повлияет на работу горсовета
- В течение следующей недели, с 19 по 25 апреля, в мэрии отменят все рабочие встречи и совещания вице-мэров.
- Это делают, чтобы ограничить физическое взаимодействие работников друг с другом.
- Несмотря на резкое увеличение заболевших в мэрии, переносить плановое заседание 28 апреля не будут.
- Участники должны соблюдать масочный режим и перед встречей проведут температурный скрининг.
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