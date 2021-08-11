Был рядом с мамой: в Одесской области в море утонул 4-летний мальчик

Накануне, 10 августа, на 53-м километре Песчаной косы Черного моря произошла трагедия в многодетной семье. В море утонул 4-летний малыш. Поразительно, но рядом с малышами в тот момент была его мать.

Как предположили правоохранители, мальчик захлебнулся, когда мама отвлеклась.

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Мальчик был рядом с мамой

Известно, что семья приехала на отдых с Измаильского района. Мать с 4-летним сыном пошли купаться, тогда как папа и еще 2 детей остались на берегу. В один момент мать отвлеклась на мужа, который был на берегу, и потеряла сына из виду.

Когда же она обратила внимание на сына, он уже не дышал. 29-летняя женщина немедленно вытянула малыша из воды, но признаков жизни он уже не подавал. Родители оперативно вызвали скорую на место происшествия, но врачи лишь констатировали смерть ребенка.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 с пометкой "несчастный случай". Проводится досудебное расследование,

– отметили в полиции.

Печальная статистика смертей на воде

Как сообщили в ГСЧС, статистика утоплений в Украине продолжает расти. Да, с начала 2021 года на водоемах погибли более 900 человек, из них 400 только в июле.

Среди утонувших в июле было более 40 детей. Несмотря на постоянные предостережения спасателей, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.



Правила поведения на воде / Инфографика 24 канала