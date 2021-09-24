В Одесской области 17-летний на джипе разбил 6 припаркованных авто: эпичное видео

В городе Черноморск Одесской области 23 сентября случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. 17-летний водитель на джипе разбил 6 припаркованных автомобилей.

Очевидцы говорят, что джип на большой скорости выехал с территории ЖК "Цветной бульвар". А дальше буквально проехался по нескольким автомобилям, стоявшим на обочине.

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ДТП с "эффектом домино" произошло в Черноморске

Не справившись с управлением, водитель джипа влетел в легковушки, припаркованные на обочине. Это произошло 23 сентября в Черноморске Одесской области.

Предварительно, значительные повреждения зафиксировали у 6 припаркованных автомобилей.

А за рулем джипа был несовершеннолетний – 17-летний парень.

Серьезно он не пострадал, но медицинскую помощь получил.

Правоохранители задержали юношу и разыскивают родителей. Свидетели тем временем говорят, что сам водитель якобы не помнит, как все произошло – однако успел после ДТП снять со своего джипа государственные номера.



Авария произошла в Черноморске Одесской области / Фото "Новости Одесса"



Джип влетел в припаркованные авто и разбил их / Фото "Новости Одесса"



За рулем якобы был 17-летний юноша / Фото "Odessa Online"

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