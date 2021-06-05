Правоохранители установили, что все пострадавшие дети питались в местной столовой. В рамках расследования специалисты уже отобрали пробы воды и пищи, а также сделали смывы со столового оборудования.

Актуально Несовершеннолетнюю девочку засосала трясина из щебня в Кривом Роге: фото, видео

Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Расследование проводят по статье об нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Максимальное возможное наказание – ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Детские отравления в Украине: последние новости