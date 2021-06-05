Правоохранители установили, что все пострадавшие дети питались в местной столовой. В рамках расследования специалисты уже отобрали пробы воды и пищи, а также сделали смывы со столового оборудования.
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Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента.
Расследование проводят по статье об нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
Максимальное возможное наказание – ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.
Детские отравления в Украине: последние новости
- В июне в селе Испас на Буковине к врачам обратились воспитатели и 26 маленьких детей из местного детского сада. Вероятной причиной столь внезапного массового ухудшения самочувствия у них назвали отравление. В то же время руководитель детсада предполагает, что такие неприятные последствия могла повлечь какая-то инфекция.
- В марте на Харьковщине в яслях отравились 7 детей.