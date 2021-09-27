По данным правоохранителей, 32-летний водитель машины якобы не справился с управлением. Кроме него пострадали еще трое пассажиров – местных полицейских, которые на момент аварии находились вне службы.

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Что известно о пострадавших

За рулем автомобиля был заместитель начальника местной пожарной части, капитан защиты. По данным "Думской", после аварии его госпитализировали в Тарутинскую центральную больницу с резаной раной головы и сотрясением мозга.

Обратите внимание! Авария произошла на центральной улице Тарутино поздно вечером.

Его пассажирами были сотрудники Болградского районного отделения полиции: 21-летняя лейтенантка (старший инспектор дежурной части), 22-летняя сержантка (помощница дежурной дежурной части) и 31-летний старший сержант (инспектор сектора реагирования патрульной полиции).

Переломы, раны и другие травмы

Всех пострадавших осмотрели медики, однако в больнице оставили только одну девушку с переломом челюсти и ключицы. Еще двух пассажиров и водителя отпустили лечиться дома.

У второй пассажирки якобы диагностировали политравму, а у пассажира – закрытую травму грудной клетки и переломы седьмого и восьмого ребер слева.

Могло не обойтись без градусов

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники Государственного бюро расследований. У водителя авто взяли анализ, чтобы выяснить, употреблял ли он алкоголь перед тем, как сесть за руль. Дело расследуют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Нетрезвая авария во Львове

Водитель ВАЗ-2108, который был пьян, въехал в Nissan, который как раз остановился на светофоре. Инцидент произошел вечером 22 сентября во Львове. Теперь водитель может потерять право управлять авто на год, а также будет вынужден уплатить немалый штраф.