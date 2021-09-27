Авто с пожарным и тремя полицейскими влетело в опору моста в Одесской области

В поселке Тарутино Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Mercedes-Benz 25 сентября влетел в опору моста. За рулем сидел спасатель, а пассажирами были полицейские.

По данным правоохранителей, у 32-летнего водителя-спасателя диагностировали резаную рану головы и сотрясение мозга. Его пассажиры-правоохранители также подверглись травмам и переломам. На момент аварии они не несли службу.

К теме В Харькове случилась массовая авария: погиб мотоциклист – фото и видео с места трагедии

Что известно о пострадавших

За рулем автомобиля был заместитель начальника местной пожарной части, капитан гражданской защиты. Он якобы не справился с управлением. По данным "Думской", после аварии мужчину госпитализировали в Тарутинскую центральную больницу.

Авария произошла на центральной улице Тарутино поздно вечером.

Его пассажирами были сотрудники Болградского районного отделения полиции: 21-летняя лейтенант (старший инспектор дежурной части), 22-летняя сержант (помощница дежурного дежурной части) и 31-летний старший сержант (инспектор сектора реагирования патрульной полиции).

Переломы, раны и другие травмы

Всех пострадавших осмотрели медики, однако в больнице оставили только одну девушку с переломом челюсти и ключицы. Еще двух пассажиров и водителя отпустили лечиться дома.

У второй пассажирки якобы диагностировали политравму, а у пассажира – закрытую травму грудной клетки и переломы седьмого и восьмого ребер слева.

Могло не обойтись без градусов

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и работники Государственного бюро расследований. У водителя авто взяли анализ, чтобы выяснить, употреблял ли он алкоголь перед тем, как сесть за руль. Дело будут расследовать по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Максимальная санкция этой статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет (с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет).

Нетрезвая авария во Львове

Водитель ВАЗ-2108, который был навеселе, въехал в Nissan, который как раз остановился на светофоре. Инцидент произошел вечером 22 сентября во Львове. Теперь водитель может потерять право управлять авто на год, а также будет вынужден уплатить немалый штраф.