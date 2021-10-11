Авто, в котором сгорел мужчина, принадлежит агрокомпании. Причины пожара и смерти мужчины устанавливают. Об инциденте рассказали 11 октября. Полиция еще не предоставила о случае официальной информации.

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Сгорел в служебном авто

Тело мужчины 1962 года рождения обнаружили 10 октября утром. Он сгорел в авто в селе Косы Подольского района. В СМИ говорят, что личность погибшего установили. Эту информацию им подтвердили в полиции.

Погибший – Александр П., начальник службы безопасности местной агрокомпании "Косовское". Ранее он проходил службу в органах внутренних дел. Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

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