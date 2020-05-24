В Одесской области автомобиль с обрыва упал в реку, есть погибшие: фото

Вблизи села Троицкое, что под Одессой, автомобиль съехал с крутого берега и упал в реку Турунчук. В результате ДТП погибли 2 людей.

Соответствующее сообщение поступило к спасателям после полуночи 24 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Когда специалисты прибыли на место трагедии, то выяснили: легковушка съехала в воду с берега высотой примерно 3 метра и утонула в реке. Внутри находились двое мужчин-рыбаков.

Утром водолазы-спасатели нашли автомобиль и тела погибших. С помощью автокрана транспортное средство подняли на берег.

Автомобиль упал в реку под Одессой / Фото ГСЧС

Спасатели извлекают тела погибших / Фото ГСЧС

Причины происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее на Днепропетровщине обвалился автомобильный мост. Во время обрушения по нему двигался грузовик, он застрял в обломках над водой. К счастью, водитель в результате инцидента не пострадал.