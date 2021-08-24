Автомобиль BMW слетел с трассы и столкнулся с придорожным деревом. Водитель погиб на месте ДТП.

Заметьте Во Львове неадекватный таксист Uklon на скорости влетел в столб: пострадали пассажиры

Пассажир BMW – 39-летний коллега погибшего – находится в местной больнице. Туда его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ведется следствие. Правоохранители назначили ряд экспертиз.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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