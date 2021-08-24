В Одесской области BMW слетело с трассы: водитель погиб
24 августа 2021 , 15:04Читати новину українською
Источник:Нацполиция
В ДТП в Одесской области 23 августа погиб 53-летний житель Измаила. Находясь за рулем BMW, мужчина не справился с управлением.
Автомобиль BMW слетел с трассы и столкнулся с придорожным деревом. Водитель погиб на месте ДТП.
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Пассажир BMW – 39-летний коллега погибшего – находится в местной больнице. Туда его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ведется следствие. Правоохранители назначили ряд экспертиз.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего.
ДТП в Украине: последние новости
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