В Одесской области правоохранителям инкриминируют избиение участника АТО. Над мужчиной издевались в райотделе. В полиции начали уголовное производство.

Мужчина попал в больницу с травмами

Около сотни человек пикетировали Одесское областное управление Нацполиции из-за полицейского произвола. Об этом информируют в сюжете ТСН.Ранок.

​Читайте также На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся с места ДТП: детали

Митингующие утверждали, что в Болградском райотделе жестоко избили 29-летнего участника АТО Тараса Чернявского. Мужчина попал в больницу с многочисленными травмами. По мнению потерпевшего, причиной нападения стало то, что он воевал на Востоке.

Сказали, мол, научим тебя уважать бессарабскую землю. Бычки пытались мне в рот засыпать, землю. Меня заковали в наручники и вели в участок: били телом о решетку, когда вели, начали там бить по голове,

– рассказал Тарас Чернявский.

Полиция начала уголовное производство

По факту избиения областная полиция возбудила уголовное производство. Двоих полицейских, которые фигурируют в деле, отстранили от службы.

Работники, которые совершают преступления, не будут работать. В ситуации надо разобраться и, по закону, привлечь к ответственности,

– сказал заместитель начальника ГУ НП в Одесской области Сергей Махотин.

Что ранее говорили в полиции Болграда