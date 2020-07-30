Беспредел на Одесщине: бойца АТО избили правоохранители, подозреваемых отстранили от службы
В Одесской области правоохранителям инкриминируют избиение участника АТО. Над мужчиной издевались в райотделе. В полиции начали уголовное производство.
Мужчина попал в больницу с травмами
Около сотни человек пикетировали Одесское областное управление Нацполиции из-за полицейского произвола. Об этом информируют в сюжете ТСН.Ранок.
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Митингующие утверждали, что в Болградском райотделе жестоко избили 29-летнего участника АТО Тараса Чернявского. Мужчина попал в больницу с многочисленными травмами. По мнению потерпевшего, причиной нападения стало то, что он воевал на Востоке.
Сказали, мол, научим тебя уважать бессарабскую землю. Бычки пытались мне в рот засыпать, землю. Меня заковали в наручники и вели в участок: били телом о решетку, когда вели, начали там бить по голове,
– рассказал Тарас Чернявский.
Полиция начала уголовное производство
По факту избиения областная полиция возбудила уголовное производство. Двоих полицейских, которые фигурируют в деле, отстранили от службы.
Работники, которые совершают преступления, не будут работать. В ситуации надо разобраться и, по закону, привлечь к ответственности,
– сказал заместитель начальника ГУ НП в Одесской области Сергей Махотин.
Что ранее говорили в полиции Болграда
- В полиции утверждали, что мужчина – местный житель, он обращался к правоохранителям, чтобы разыскать жену и двоих детей.
- Семью нашли: она была в реабилитационном центре для жертв насилия.
- После этого мужчина приходил в райотдел выяснять отношения.
- Во время очередной ссоры с правоохранителями на потерпевшего надели наручники, однако избиения, говорят в полиции, не было.