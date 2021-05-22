Сейчас следователи закончили расследование и передали обвинительный акт в суд.

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Полицейский пытался ограбить женщину

Судить будут работника Овидиопольского отдела полиции Одесской области. Его дело расследовали следователи теруправления ГБР в Николаеве и Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

В декабре 2020 года он с сообщником брызнули из перцового баллончика в глаза женщине и силой завладели ее сумкой. В сумке были деньги и ювелирные изделия на 793 тысячи гривен,

– выяснили в ГБР.



Полицейский пытался украсть деньги и ювелирные изделия / Фото ГБР

Однако к месту преступления вовремя подъехал брат женщины и задержал полицейского. Соучастник преступления сейчас находится в розыске.





Полицейскому грозит до 13 лет тюрьмы / Фото ГБР

Мужчину подозревают в законченном покушении на похищение имущества, совмещенном с насилием, опасном для жизни или здоровья потерпевшего. Более того, следователи считают, что покушение совершено в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

Обратите внимание! Если вину докажут, что мужчине грозит тюрьма на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Кстати, по информации издания "Думская", говорится о полицейском 2000 года рождения. В 2020 году писали, что в сумке было 20 тысяч долларов.