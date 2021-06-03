В Одесской области будут судить военного за убийство товарища по службе

Бывшего военнослужащего 59 отдельной мотопехотной бригады будут судить за убийство товарища по службе. В суд уже направили обвинительный акт.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство. Кроме этого, его обвиняют в принуждении свидетеля к даче заведомо ложных показаний.

Читайте также Фермер задушил подчиненного и пытался выдать все за несчастный случай

Отметим, что первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В то же время вторая – штраф или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли сотрудники Подольского районного управления полиции в Одесской области.

Подробности о жутком инциденте

Следователи установили, что 15 января 2021 года между военными батальона завязалась драка. Перед этим они употребляли алкоголь в помещении казармы.

Один из военных избил своего товарища по службе. Тот попал в реанимацию и умер от полученных телесных повреждений 18 января.

Подозреваемый попытался скрыть преступление и выдать его за несчастный случай. Для этого он оказывал давление и угрожал очевидцам.

Впрочем, его попытки не увенчались успехом, обмануть полицейских не удалось. Военнослужащие дали им правдивые показания.