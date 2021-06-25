ДТП случилось примерно в 9 часов утра 24 июня. Впоследствии обнародовали видео этого инцидента.

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Хотели избежать столкновения

  • В результате аварии у ребенка, вероятно, случился перелов ключицы.
  • Еще один человек получил незначительную травму головы.
  • Это произошло в неподалеку от села Шевченково.
  • Водитель скорой хотел обогнать военных.
  • Однако выехал на встречку и увидел автомобиль напротив.
  • Затем он попытался вернуться на свою полосу.
  • Но там врезался в служебную "Газель".

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