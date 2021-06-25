Скорая с ребенком попала в ДТП: в Одесской области пострадал младенец – видео
25 июня 2021 , 12:59Читати новину українською
Источник:Телеграм-канал "Ху***ая Одесса"
Возле Килии в Одесской области скорая помощь попала в жесткую аварию. В этот момент медики везли 4-месячного ребенка. У младенца, вероятно, имеются переломы.
ДТП случилось примерно в 9 часов утра 24 июня. Впоследствии обнародовали видео этого инцидента.
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Хотели избежать столкновения
- В результате аварии у ребенка, вероятно, случился перелов ключицы.
- Еще один человек получил незначительную травму головы.
- Это произошло в неподалеку от села Шевченково.
- Водитель скорой хотел обогнать военных.
- Однако выехал на встречку и увидел автомобиль напротив.
- Затем он попытался вернуться на свою полосу.
- Но там врезался в служебную "Газель".
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