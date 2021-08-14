Без прививки не входить: в Одесской области чиновники прекратили принимать невакцинированных

В Одесской области 1 августа городской совет отказался принимать невакцинированных. Люди жалуются, что не могут даже получить справку.

Невакцинированных не хотят принимать в Балтской городской объединенной территориальной общине. Их перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов.

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Люди возмущены

Местные жители жалуются, что без документа от семейного врача о вакцинации или о том, что человек переболел, невозможно получить даже справку о составе семьи.

Ограничения ввели на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета еще нет.

Отметили, что комиссии по ТЭБ и ЧС не могли принимать такое решение.



Объявления в ОТГ / Фото "Думской"

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