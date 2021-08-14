Без прививки не входить: в Одесской области чиновники прекратили принимать невакцинированных
Источник:"Думская"
В Одесской области 1 августа городской совет отказался принимать невакцинированных. Люди жалуются, что не могут даже получить справку.
Невакцинированных не хотят принимать в Балтской городской объединенной территориальной общине. Их перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов.
К теме В ЕС изучают новые побочные реакции вакцин Pfizer и Moderna: как они проявляются
Люди возмущены
Местные жители жалуются, что без документа от семейного врача о вакцинации или о том, что человек переболел, невозможно получить даже справку о составе семьи.
Ограничения ввели на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 июля. Однако соответствующих распоряжений мэра, главного санитарного врача и решений горсовета еще нет.
Отметили, что комиссии по ТЭБ и ЧС не могли принимать такое решение.
Объявления в ОТГ / Фото "Думской"
Что известно о вакцинации в Украине
- В Украине активно продолжается кампания по вакцинации. По состоянию на 14 июля первую дозу прививки получили 4 643 647 человек, вторую – 2 688 903.
- Наиболее активно вакцинируют в Киеве и области, а также в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Худшие показатели в Одесской, Волынской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
- Вакцинироваться против коронавируса можно в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации. Адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно по ссылке https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19.