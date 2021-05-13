В изувеченном авто зажало пассажирку: после ДТП в Одесской области понадобились спасатели – фото
В Одесской области Mitsubishi Outlander врезался в припаркованный автомобиль Mercedes Sprinter. К счастью, никто не погиб, однако 1 человека зажало в автомобиле и для освобождения вызвали спасателей.
Источник:ГСЧС Одесской области
Это случилось примерно в 4 часа дня 12 мая на трассе Одесса – Вознесенск. Автомобили столкнулись между поселком городского типа Доброслав и селом Первомайским.
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Более об этом инциденте
- Виновником происшествия является водитель Mitsubishi Outlander, которому примерно 34 года (родился в 1977 году)
- По предварительной версии мужчина не справился с управлением.
- В результате аварии в салоне искореженного автомобиля зажало пассажирку.
- Для ее освобождения вызвали спасателей.
- У женщины обнаружили ушиб грудной клетки и раны правого локтевого и коленного суставов.
- У нее было состояние средней тяжести, поэтому понадобилась госпитализация.
- На фото с места видно, что два автомобиля улетели на 2 – 3 метра от дороги.
Спасатели помогают пострадавшей дойти до скорой / Фото ГСЧС
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