В Одесской области Mitsubishi Outlander врезался в припаркованный автомобиль Mercedes Sprinter. К счастью, никто не погиб, однако 1 человека зажало в автомобиле и для освобождения вызвали спасателей.

Это случилось примерно в 4 часа дня 12 мая на трассе Одесса – Вознесенск. Автомобили столкнулись между поселком городского типа Доброслав и селом Первомайским. К теме В Киеве нетрезвый водитель опрокинул бетоносмеситель и создал огромную пробку: видео Более об этом инциденте Виновником происшествия является водитель Mitsubishi Outlander, которому примерно 34 года (родился в 1977 году)

По предварительной версии мужчина не справился с управлением.

В результате аварии в салоне искореженного автомобиля зажало пассажирку.

Для ее освобождения вызвали спасателей.

У женщины обнаружили ушиб грудной клетки и раны правого локтевого и коленного суставов.

У нее было состояние средней тяжести, поэтому понадобилась госпитализация.

На фото с места видно, что два автомобиля улетели на 2 – 3 метра от дороги.

Спасатели помогают пострадавшей дойти до скорой / Фото ГСЧС Обратите внимание! Под Одессой 11 мая столкнулись сразу 4 автомобиля. В результате есть 4 пострадавших. Аварию спровоцировал автомобиль Mercedes, который врезался в Mini Cooper. В сети опубликовали несколько видео этого ДТП.