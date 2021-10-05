В Одесской области в ДТП попали военные: есть пострадавшие – фото с места происшествия

В Одесской области 5 октября в авто с военными влетел Lexus. Авария произошла возле села Крыжановка. Всех пострадавших пришлось госпитализировать.

Предварительно, виновником ДТП стал именно водитель Lexus, который вылетел на встречную полосу, где и влетел в авто с украинскими бойцами.

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Правоохранители установили, что водитель Lexus направлялся с коллегой в сторону Одессы. Однако внезапно он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Volkswagen, в котором были трое военнослужащих.

В каком состоянии пострадавшие

В результате ДТП травмы получили пассажиры обоих автомобилей. Всех пострадавших забрала скорая. Сейчас пассажирка Lexus, 1967 года рождения в тяжелом состоянии. Травмы также получили мужчины:

1965,

1976,

1996,

1994 года рождения.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 о нарушении правил дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами.



Авария произошла 5 октября в Одесской области / Фото Нацполиции



В ДТП попали военные / Фото Нацполиции



На место прибыли правоохранители / Фото Нацполиции