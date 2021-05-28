Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы. Инцидент произошел до 08:00.

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Что известно об инциденте

По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство.

На месте происшествия работает специальная комиссия.

Она должна установить дополнительные детали инцидента.

Больше подробностей об умершем служащем пока неизвестно.

Это второй случай на Одесской таможне за неделю.

Обратите внимание! Причиной самоубийств среди военных преимущественно являются их личные причины. Например, в Кировоградской области 26 апреля юноша вернулся из армии и совершил самоубийство. А перед тем записал видеообращение, где объяснил мотивы и назвал виновных.