Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы. Инцидент произошел до 08:00.

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Что известно об инциденте

  • По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство.
  • На месте происшествия работает специальная комиссия.
  • Она должна установить дополнительные детали инцидента.
  • Больше подробностей об умершем служащем пока неизвестно.
  • Это второй случай на Одесской таможне за неделю.