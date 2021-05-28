В Одесской области пограничник совершил самоубийство: он застрелился из табельного пистолета

Утром 28 мая в селе Тарутино Одесской области один из работников Государственной пограничной службы совершил самоубийство. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы. Инцидент произошел до 08:00.
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Что известно об инциденте
- По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство.
- На месте происшествия работает специальная комиссия.
- Она должна установить дополнительные детали инцидента.
- Больше подробностей об умершем служащем пока неизвестно.
- Это второй случай на Одесской таможне за неделю.