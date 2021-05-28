В Одесской области пограничник совершил самоубийство: он застрелился из табельного пистолета

Утром 28 мая в селе Тарутино Одесской области один из работников Государственной пограничной службы совершил самоубийство. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы. Инцидент произошел до 08:00.

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Что известно об инциденте

По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство.

На месте происшествия работает специальная комиссия.

Она должна установить дополнительные детали инцидента.

Больше подробностей об умершем служащем пока неизвестно.

Это второй случай на Одесской таможне за неделю.