В Одесской области пограничник совершил самоубийство: он застрелился из табельного пистолета

28 мая 2021 , 13:13
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Источник:

24 канал

Утром 28 мая в селе Тарутино Одесской области один из работников Государственной пограничной службы совершил самоубийство. Обстоятельства инцидента сейчас выясняют правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы. Инцидент произошел до 08:00.

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Что известно об инциденте

  • По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство.
  • На месте происшествия работает специальная комиссия.
  • Она должна установить дополнительные детали инцидента.
  • Больше подробностей об умершем служащем пока неизвестно.
  • Это второй случай на Одесской таможне за неделю.
Обратите внимание! Причиной самоубийств среди военных преимущественно являются их личные причины. Например, в Кировоградской области 26 апреля юноша вернулся из армии и совершил самоубийство. А перед тем записал видеообращение, где объяснил мотивы и назвал виновных.
Автор: Вікторія Андрєєва