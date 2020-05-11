В Одесской области фермер совершил самоубийство из-за потери урожая
В Одесской области 66-летний фермер из села Шевченково покончил с собой. В предсмертной записке он объяснил свой поступок засухой и потерей урожая.
Мужчине не было чем отдавать деньги, взятые в долг на посевную. Никакой помощи от государства умерший не дождался. Об этом рассказал глава Килийской территориальной общины Павел Бойченко в блоге на своем ютуб-канале.
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Владимир Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 гектаров земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, не получив четких ответов от руководства страны о компенсации утраченного урожая, доведенный до отчаяния, земледелец не смог пережить беды,
– рассказал Бойченко.
Только за паи фермер должен выплатить 900 тысяч гривен, отметил глава ОТГ. Килийский городской совет обращался за помощью к руководству страны. Однако ответов не получил.
"Мы просили помочь деньгами, которые есть в бюджете, поддержать не только крупные предприятия, но и мелких фермеров. В Аграрном фонде заложено 4 миллиарда гривен. Это серьезные деньги. Должна быть финансовая компенсация потерь из-за чрезвычайной ситуации", – сказал Бойченко.
Смотрите видео с рассказом Павла Бойченко:
Обратите внимание! По прогнозам экспертов, украинские аграрии из-за неблагоприятных погодных условий в начале весны могут недобрать в 2020 году до 25% урожая.
Что известно о засухе в Одесской области?На Одесщине в этом году жестокая засуха. Власть собирается объявить состояние чрезвычайной ситуации в пострадавших районах.
В Одесской ОГА сообщали, что фермеры, у которых погиб урожай, могут собрать необходимые документы по экспертным оценкам ущерба и передать их в райгосадминистрации. Впоследствии уже областная власть будет обращаться к руководству страны. Центральная власть, в свою очередь, должна создать комиссию, которая бы разработала меры для поддержки пострадавших предприятий.
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