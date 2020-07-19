В Заливе, что в Одесской области, водный скутер врезался в отдыхающего, который плавал на надувном матрасе. От полученных травм мужчина умер в больнице.

Турист из Днепропетровской области погиб в результате столкновения с гидроскутером, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Трагедия произошла 18 июля в курортном поселке Затока, что на Одесщине.

Водный скутер врезался в мужчину, который плавал на надувном матрасе. К сожалению, жизнь 42-летнего отдыхающего не удалось спасти – от полученных травм пострадавший умер в больнице Белгород-Днестровского.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

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