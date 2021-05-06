В селе Алексеевка в Одесской области загорелся жилой дом. При пожаре пострадали два малолетних мальчика – 5 и 6 лет.

Спасателям о возгорании сообщили вечером 5 мая. К ликвидации огня привлекли 1 единицу пожарной техники и 4 спасателя ГСЧС. К теме В Киеве в жилом доме произошел смертельный пожар: погибли 2 человека – видео Что известно о пожаре В службу спасения поступило сообщение о пожаре в Кодимском районе в 21:53.

Загорелась крыша одноэтажного жилого дома.

Площадь, которую охватил огонь, составила около 30 квадратных метров.

Из-за задымления в помещении пострадали два мальчика – их госпитализировали.

Медики оценивают состояние детей – средней тяжести. Обратите внимание! Во время пасхальных праздников в Одессе произошел крупный пожар в ресторане "Щастье" на Ланжероновской. Огонь охватил летнюю террасу ресторана и перекинулся на отель "Пале-Рояль". Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей здания и погасили огонь. Из-за дыма двое работников ресторана получили незначительное отравление угарным газом. В ГСЧС считают, что причиной возгорания стал электрический духовой шкаф.