В Одесской области горел жилой дом: пострадали два мальчика
В селе Алексеевка в Одесской области загорелся жилой дом. При пожаре пострадали два малолетних мальчика – 5 и 6 лет.
Источник:ГСЧС Одессы
Спасателям о возгорании сообщили вечером 5 мая. К ликвидации огня привлекли 1 единицу пожарной техники и 4 спасателя ГСЧС.
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Что известно о пожаре
- В службу спасения поступило сообщение о пожаре в Кодимском районе в 21:53.
- Загорелась крыша одноэтажного жилого дома.
- Площадь, которую охватил огонь, составила около 30 квадратных метров.
- Из-за задымления в помещении пострадали два мальчика – их госпитализировали.
- Медики оценивают состояние детей – средней тяжести.
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