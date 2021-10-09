В селе Палиевка около 5:00 загорелся дом. За час пожар удалось потушить.

Читайте также Пожар в Балаклее тушили более 7 часов: ищут поджигателя

Однако, когда разбирали остатки сгоревшего дома, нашли тело 42-летнего мужчины.

Горел еще один дом

Через несколько часов, около 7:00 загорелся дом и в селе Понятовка. Загорелось постельное белье. Пожарные нашли погибшую 77-летнюю хозяйку в здании.



Пожарные тушили дом / Фото ГСЧС

Загорелся комбайн в поле

В поле под Семеновкой в тот же день вспыхнул комбайн. В бункере уборочной машины загорелись остатки подсолнухов. Тушить пожар мчс помогали фермеры. Поэтому дорогостоящее оборудование почти не пострадало. К счастью, огонь успели погасить, поэтому на поле он не перекинулся.



В поле горел комбайн / Фото ГСЧС



Огонь не перекинулся на поле / Фото ГСЧС

Пожар в здании приемной комиссии Одесского вуза

В Одессе 7 октября вспыхнуло помещение приемной комиссии Педагогического университета имени Ушинского. Загорелась часть кровли, поэтому крышу пришлось разбивать молотком.

К счастью, никто не пострадал. За 20 минут спасатели смогли обуздать пламя.