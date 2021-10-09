В Одесской области горели дома и комбайн: есть жертвы
Источник:телеграм-канал "новости Одессы"
В Одесской области 9 октября вспыхнули сразу несколько пожаров. Загорелись дома, а также комбайн. Два человека погибли.
В селе Палиевка около 5:00 загорелся дом. За час пожар удалось потушить.
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Однако, когда разбирали остатки сгоревшего дома, нашли тело 42-летнего мужчины.
Горел еще один дом
Через несколько часов, около 7:00 загорелся дом и в селе Понятовка. Загорелось постельное белье. Пожарные нашли погибшую 77-летнюю хозяйку в здании.
Пожарные тушили дом / Фото ГСЧС
Загорелся комбайн в поле
В поле под Семеновкой в тот же день вспыхнул комбайн. В бункере уборочной машины загорелись остатки подсолнухов. Тушить пожар мчс помогали фермеры. Поэтому дорогостоящее оборудование почти не пострадало. К счастью, огонь успели погасить, поэтому на поле он не перекинулся.
В поле горел комбайн / Фото ГСЧС
Огонь не перекинулся на поле / Фото ГСЧС
Пожар в здании приемной комиссии Одесского вуза
В Одессе 7 октября вспыхнуло помещение приемной комиссии Педагогического университета имени Ушинского. Загорелась часть кровли, поэтому крышу пришлось разбивать молотком.
К счастью, никто не пострадал. За 20 минут спасатели смогли обуздать пламя.